Fermavano automobilisti per chiedere offerte di beneficenza, allontanati dalla polizia municipale

Si erano messi in mezzo alla strada con pettorine catarifrangenti a fermare gli automobilisti in transito. Martedì mattina la polizia municipale è intervenuta all'incrocio tra via Donizetti, via Zara e viale Dalmazia, nei pressi del ponte dell'ex tracciato ferroviario, dopo che al Comando di piazza Rossetti erano giunte segnalazioni circa la presenza di due persone con dei pacchetti in mano, "che chiedevano offerte per presunta beneficenza", spiega Giuseppe Del Moro, comandante della polizia locale di Vasto. "Sono stati allontanati dagli agenti".

A Vasto, da quasi un anno, è in vigore un'ordinanza, che prevede multe da 50 a 300 euro, "un provvedimento necessario che vuole dare una risposta al disagio di tanti concittadini che vengono infastiditi da richieste insistenti e petulanti di denaro", disse il primo cittadino il 13 luglio 2017, presentando il provvedimento.