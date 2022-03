Beach volley tricolore under 21: a Vasto vincono Maletti-Cottafava e Ottaviani-Rottili

Sono Maletti-Cottafava e Ottaviani-Rottoli ad aggiudicarsi la tappa di Vasto del Campionato italiano under 21 di beach volley. Dopo le due giornate dedicate all'under 19 [LEGGI], sui campi del Lido Acapulco di Vasto Marina sono andate in scena le sfide del campionato under 21. Dopo le fasi eliminatorie il pomeriggio di oggi ha visto i giovani beachers sfidarsi per la conquista dei posti sul podio. Nel torneo c'erano anche i vastesi Antonio Del Fra, in coppia con Costantino Palli, e Francesco Pignatelli con Giuseppe Pacelli. Del Fra-Palli si sono fermati nei quarti contro la coppia del Club Italia Marchetto-Di Silvestre, mentre Pignatelli-Pacelli sono stati sconfitti da Alfieri-Sacripanti.

Nel torneo femminile Ilaria Ottaviani e Sharin Rottoli hanno conquistato la vittoria battendo in finale Viola Massi e Martina Ferrario con il punteggio di 2-0 (21-16/21-18). Terzo gradino del podio per Erilka Ditta ed Elisa Salvador, vittoriose su Aurora Vescovo e Alessia Sirone per 2-0 (21-17/21-14).

Nella finale maschile, replica della finale scudetto dello scorso anno tra gli atleti del team 4Vele, Marco Maletti e Samuele Cottafava si sono imposti su Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti per 2-0 (21-17/21-19). Terzi i ragazzi del Beach Project Edgardo Ceccoli e Paolo Di Silvestre che hanno battuto i due giocatori del Club Italia Tobia Marchetto e Alberto Di Silvestre per 2-1 (19-21/26-24/19-17).

Al termine delle due finali i ragazzi che hanno conquistato il podio sono stati premiati da Gianni Busilacchi, del team organizzativo Beach On, Silvia Ciccarone, presidente Amorosi Volley, Massimo Di Lorenzo, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina ed Erika Di Lorenzo, Lido Acapulco. Soddisfatti Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio che, con il loro staff, hanno accolto per il secondo anno la tappa dei campionati under 19 e under 21. "Ora speriamo di poter avere qui a Vasto una tappa del Campionato Italiano assoluto", commentano a fine torneo.