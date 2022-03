Asili nido comunali, pubblicate le graduatorie provvisorie

"Sul sito ufficiale web www.comune.vasto.ch.it alla sez. “Avvisi Pubblici” sono state pubblicate le graduatorie provvisorie relative alle iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali per l’anno educativo 2018/2019.

Asilo Nido “Stella Maris”, Viale Dalmazia Vasto Marina

Asilo Nido “San Paolo”, Via A. De Gasperi

Asilo Nido “La Tana dei Cuccioli”, Via Incoronata n.230/x

Le istanze pervenute nei termini stabiliti hanno dato luogo a tre distinte graduatorie sulla base dei posti disponibili per ciascun nido d’infanzia, stilate in base ai criteri di cui all’apposito Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 54 del 17 luglio 2009". Lo comunica una nota del municipio.