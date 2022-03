"I costi del servizio di igiene urbana a Vasto sono in linea con quelli degli altri Comuni"

"I costi per il servizio di igiene urbana sostenuti dal Comune di Vasto sono in linea con le medie regionali". Lo afferma la Pulchra spa, la società che gestisce la nettezza urbana a Vasto, replicando alle recenti polemiche politiche sollevate dal Movimento 5 Stelle.

"Nel comunicato si riporta il solo dato relativo al piano finanziario comunale e non alla valutazione dei costi effettivi del servizio.

Invero - risponde la società - come noto a chi ricopre il ruolo di amministratore pubblico, la definizione di un piano finanziario finalizzato alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) è tutt’altra cosa rispetto ai costi del servizio e ai corrispettivi dovuti al gestore; nel piano finanziario dell’Ente, infatti, sono obbligatoriamente considerate delle voci di costo (es: costi personale comunale impiegato nel settore ecologia; costi riscossione tributi; costi di accertamento; costi indiretti; costi accantonamento) estranee al quantum dovuto alla Società di gestione, nella fattispecie la Pulchra Ambiente.

Del resto, non compete certo alla Società che gestisce il servizio determinare il metodo di imputazione dei costi dello stesso nel citato piano finanziario della TARI.

Nel merito, comunque, si ribadisce che i costi per il servizio di igiene urbana sostenuti dal Comune di Vasto sono in linea con le medie regionali; difatti, dalla lettura dei dati ISPRA si evince che il costo pro-capite medio per l’Abruzzo per la raccolta dei rifiuti (al netto dei costi per il trattamento presso gli impianti) risulta essere pari a circa € 145,00 per abitante, mentre l’importo corrisposto alla Pulchra è stato, per il 2017, pari circa € 123,00 per abitante.

A tali considerazioni, deve aggiungersi che la città di Vasto, per flussi turistici, quantità di rifiuti prodotti, superficie territoriale, superficie dell’arenile ed estensione della rete stradale è il Comune nel quale il servizio di igiene urbana è necessariamente più complesso ed articolato. Si ritiene di avere fornito i dovuti chiarimenti circa le questioni sollevate nell’ultimo comunicato stampa; ad ogni modo, atteso che, da tempo e in modo sistematico, vengono forniti dati inesatti ovvero superficiali circa i servizi svolti dalla Pulchra Ambiente, la Società assumerà ogni iniziativa utile a tutelare la propria immagine e il proprio operato".