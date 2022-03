Villa comunale, avviati i lavori di pulizia del laghetto

"Nei giorni scorsi alla Villa Comunale di Vasto sono iniziati i lavori di pulizia del laghetto. La vasca è stata svuotata, ma le operazioni sono state interrotte da alcuni vandali che hanno riaperto la valvola dell’acqua provocandone il riempimento e impedendo di procedere alla pulizia". Lo comunica una nota del municipio.

“Sono in corso delle analisi del materiale depositato sul fondo all’esito delle quali - ha spiegato l’assessore Gabriele Barisano - si potrà procedere alla rimozione dello stesso e quindi alla pulizia finale. E’ previsto inoltre nel corso dell’intervento lo spostamento della fauna ittica, pesci e tartarughe in delle vasche. C’è molta attenzione anche per Vasto Marina, dove è stata realizzata la nuova segnaletica stradale e sarà riaperto il parcheggio della ex stazione di Piazza Fiume ripristinata dell’illuminazione. Saranno eseguiti da domani sul Lungomare Cordella a Vasto Marina i lavori per sostituire una parte della pavimentazione danneggiata. Nell'arco di qualche giorno la passeggiata sarà completamente sistemata. Ci scusiamo con i cittadini - ha concluso Barisano - ma è stato difficile approvvigionarsi del materiale poiché sono poche le ditte preposte alla vendita di questo tipo di pavimentazione”.