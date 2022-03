Nel fine settimana appuntamento con la festa di San Paolo Apostolo

Torna nel fine settimana l'appuntamento con la festa di San Paolo apostolo a Vasto. "Una festa di famiglia e per le famiglie - speiga il parroco Don Gianni Sciorra - , un bel momento di preghiera e di aggregazione per la Comunità di San Paolo e per l'intera città, in cui tutti possono trovare spazio e accoglienza, nel clima gioioso di devozione al grande Santo".

La giornata di venerdì 29 giugno sarà caratterizzata dalle celebrazioni religiose. Alle 19 la messa e, a seguire, la processione per le vie del quartiere con la partecipazione dei gruppi parrocchiali, dell’UNITALSI, dei Cavalieri dell’Ordine Equestre Santo Sepolcro di Gerusalemme, delle Confraternite, dei Giuristi Cattolici, dell'ANMI, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, degli scout e della banda musicale “San Martino”.

Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio spazio agli eventi ludico-ricreeativi, "durante i quali non dobbiamo dimenticare di ringraziare il Signore (con le Sante Messe sabato alle ore 19.00 e domenica alle 8.30, alle 11.00 e alle 19.00)". Due i concerti, entrambi al femminile. "Sabato 30 giugno alle ore 21.00 ci sarà Simona Quaranta, un'artista che ama unire la musica di qualità allo spettacolo, coinvolgendo un pubblico vasto e variegato per gusti e fasce d’età. Domenica 1° luglio alle ore 21.00 sarà la volta di Luisa Corna, che alla lunga carriera di presentatrice televisiva e di attrice, soprattutto di teatro, affianca quella di cantante di successo nei teatri e nelle più importanti piazze italiane".

Torna, come da 15 anni a questa parte, la Sagra dei cavatelli alla pescatrice e della frittura di paranza (sabato e domenica). Oltre al piatto sagra ci saranno tanti stand gastronomici, con panini, arrosticini e patatine, e il banco dei dolci.

Per i più piccoli, già dalle ore 17.00 il divertimento è assicurato con i giochi gonfiabili, le attrattive proposte dall’Associazione Ricoclaun e con i tanti premi della Pesca di Beneficenza. Per le mamme, ci saranno le tante offerte del banco ricami e del banco bigiotteria. Interessante novità di quest'anno, per tutti, è il banco di articoli religiosi.

"Vi invito - scrive Don Gianni - a partecipare anche quest'anno da tutta la città di Vasto e dal territorio limitrofo per dare alla Festa di San Paolo Apostolo il respiro ampio e condiviso a cui la nostra Comunità tiene tanto".

Nel video i parrocchiani e i volontari della festa spiegano "perchè venire alla festa di San Paolo".