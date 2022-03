Due cinghiali dietro i palazzi di via del Porto, residenti chiedono intervento al più presto

Il problema cinghiali, che fino a qualche anno fa riguardava le strade extraurbane, ora investe sovente anche i centri abitati.

L'ultima segnalazione in ordine di tempo giunge a Zonalocale da due residenti di via del Porto, nella zona settentrionale di Vasto, che raccontano il timore di uscire da casa e farvi rientro a causa della presenza di due grossi cinghiali, avvistati spesso negli ultimi giorni dietro i palazzi più periferici, sul lato mare. Chiedono l'intervento delle autorità competenti al fine dell'abbattimento degli ungulati per tutelare l'incolumità degli abitanti della zona.

Quello dei cinghiali, sempre più spesso in cerca di cibo sul litorale è un problema annoso e mai risolto. Numerosi gli incidenti che, mese dopo mese, causano danni alle auto e, a volte, anche ai conducenti.

Nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato la testimonianza di un trentasettenne di Vasto [VIDEO] che, con la sua vettura, si è schiantato contro un cinghiale di 130 chili che gli ha attraversato la strada a Torino di Sangro, una delle zone in cui molto spesso di verificano incidenti del genere.