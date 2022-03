Dopo lo sfalcio dell’erba, tocca all’asfalto: lavori in corso sulla Sp 154

Dopo lo sfalcio dell'erba, è la volta dell'asfalto. Sembra aver prodotto i frutti sperati la protesta dei sindaci di un mese e mezzo fa [LEGGI]. Il 15 maggio scorso i primi cittadini di numerosi comuni protestarono nelle vicinanze dello svincolo autostradale Vasto Nord per le condizioni della Provinciale invasa dall'erba, con un fondo stradale sconnesso e senza illuminazione.

Dopo qualche giorno ci fu lo sfalcio dell'erba; stamattina, invece, non sono passati inosservati i lavori di ripristino dell'asfalto della Sp 154. Ancora una volta, quindi, sembra che gli interventi sperati si concretizzino lì dove si alza la voce. Per quanto riguarda il tratto interessato, ora l'auspicio è quello che anche l'illuminazione della rotatoria venga al più presto sistemata.

Al palo restano però gli interventi sulle Provinciale dell'altro svincolo, quello di Vasto Sud, per il quale il sindaco sansalvese Tiziana Magnacca da tempo reclama interventi. Lunedì scorso, è stato approvato il Bilancio provinciale. Il presidente Mario Pupillo ha sospirato: "Ora possono partire le opere pubbliche". Sarà la volta buona?