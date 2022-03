Campionato Italiano u19 di beach volley: a Vasto vincono D’Orazio-Trabucco e Viscovich-Dal Corso

Sulla spiaggia di Vasto torna l'appuntamento con il Campionato italiano di beach volley under 19 e under 21. Nelle prime due giornate di sfide, riservate agli atleti under 19, sui campi del Lido Acapulco, con l'organizzazione di Beach On, si sono sfidate le giovani coppie provenienti da tutta Italia a caccia di punti importanti per tentare la conquista del tricolore.

Dopo due giorni di partite, caratterizzate dal forte vento, oggi pomeriggio si sono disputate le sfide che hanno decretato la composizione del podio. Nel femminile le abruzzesi del Beach Project, Valentina D'Orazio e Chiara Trabucco, guidate da Francesco Montinaro, si sono imposte con un netto 2-0 (21-16/21-12) su Lucrezia Screpanti e Giorgia Cappelletti. Al terzo posto Federica Bacci e Ilaria Giacometti che hanno battuto 2-0 Aurora Vescovo e Nina Vallesi.

Nel torneo maschile infuocata finalissima che, al tie break, ha visto uscire vittoriosi dal campo Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso. I due giovani beachers hanno superato 2-1 (21-9/20-22/15-11) Alessandro Mondelli e Simone Podestà. Terzi, sul podio, Stefano Imperiale e Diego Donà, vittoriosi su Jacopo Valtulina e Jacopo Biffi.

Al termine delle finali si è svolta la cerimonia di premiazione a cui hanno preso parte, con tutto lo staff di Beach On capitanato da Massimo Di Risio e Giorgio Amorosi, l'assessore allo sport Carlo Della Penna, il presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, Massimo Di Lorenzo e Katia Stivaletta di Madogas.

Domani si riparte con la tappa del Campionato italiano under 21, torneo dove si alzerà il livello delle sfide e ci saranno anche due vastesi in campo: Antonio Del Fra, con Costantino Palli, e Francesco Pignatelli, con Giuseppe Pacelli.