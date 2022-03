Albero si spezza per il forte vento, i vigili del fuoco liberano la strada bloccata

Un albero è caduto questa notte sulla strada che da via San Lorenzo porta alla strada provinciale 154, poco prima del ponte sul Sinello.

Le forti raffiche di vento hanno fatto spezzare il tronco che è precipitato a terra occupoando tutta la careggiata. Fortunatamente non c'erano veicoli in transito in quel momento.

Attorno alle 5 gli automobilisti in transito lungo la strada hanno chiamato i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che si sono recati sul posto. Gli uomini della caserma di via Madonna dell'Asilo, dopo un paio d'ore di lavoro, hanno rimosso i rami e il tronco dalla strada ripristinando così la regolare circolazione.