’La corsa di Tonino’, i Tapascioni e gli amici ricordano Bevilacqua

Domenica 1 luglio appuntamento sulla spiaggia di Vasto Marina per ricordare Tonino Bevilacqua, l'amico dei podisti vastesi, scomparso un mese fa [LEGGI]. Il gruppo dei Tapascioni, di cui era fondatore e presidente onorario, ha organizzato una mattinata in suo onore, La corsa di Tonino, in cui i partecipanti saranno invitati a correre a piedi scalzi, come lui amava fare.

L'appuntamento sarà alle 8.30 presso il Lido Acapulco a Vasto Marina. Si percorrerà la spiaggia fino a raggiungere il monumento alla Bagnante, poi percorso inverso fino al torrente Buonanote e rientro al lido di Massimo Di Lorenzo, per un totale di 9 chilometri.

"Non è una gara competitiva, non ci saranno iscrizioni e tutti potranno partecipare con una buona preparazione - spiegano gli organizzatori - . Ognuno sarà responsabile di sè e delle cose prima, durante e dopo la Tapasciata.



Dopo la corsa ci sarà un rinfresco e, per chi vorrà, una raccolta fondi da devolvere in beneficenza alla suddetta associazione Il Recinto di Michea, riportando a casa un barattolo di miele".