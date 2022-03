Us San Salvo: tornano Triglione e Galiè, confermato Cialdini

Arrivano i primi colpi di mercato dell’U.S. San Salvo che conferma Antonio Cialdini, classe 1993, e in questi giorni ha definito i ritorni, e si presume non siano gli unici, di Carlo Triglione, classe 1988, e Luciano Galiè, classe 1993.

Il Dg Rudy D’Amico insieme al presidente Antonio Castaldo, e ai vice presidenti Di Stefano e Vicoli, nel massimo silenzio e riserbo, stanno svolgendo un importante lavoro per comporre la rosa da mettere a disposizione di mister Castellano al fine di svolgere un campionato di vertice. Sono diversi i contatti avviati e le trattative in dirittura di arrivo che saranno ufficializzate a breve. I primi due nuovi arrivi e la conferma del numero 1 biancazzurro sono la prova dell’ottimo lavoro svolto in questa fase iniziale del calciomercato. Sia Triglione che Galiè, che nella scorsa stagione hanno disputato il campionato di promozione con il Casalbordino, non hanno bisogno di presentazioni avendo già vestito la maglia biancazzurra per la quale hanno sempre dimostrato attaccamento e senso di appartenenza. Per Antonio Cialdini è la quarta stagione con la casacca biancazzurra.

Il sodalizio sansalvese ha già definitivo la composizione del settore giovanile, che sarà reso pubblico nei prossimi giorni, e sta lavorando alacremente per riportare in biancazzurro tutti i ragazzi di San Salvo con l’obiettivo di disputare campionati di vertice nelle varie categorie e valorizzare i giovani calciatori per portarli ad essere il bacino della prima squadra.