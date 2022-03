Tanti eventi a Casalbordino: "Diamo colore alla nostra estate"

Sessanta eventi per l'estate di Casalbordino tra spettacoli, musica, enogastronomia, cultura e sport. Li hanno presentati questa mattina il sindaco Filippo Marinucci, gli assessori al turismo, Alessandra D'Aurizio, e a sport e cultura, Carla Zinni con il funzionario comunale Antonio Ariano. "In questi anni abbiamo incrementato l'investimento per gli appuntamenti dell'estate - sottolinea il primo cittadino - per offrire ai nostri concittadini e ai turisti un cartellone di eventi interessante e divertente". Il primo cittadino ricorda come "ci sono tante difficoltà legate alla situazione della spiaggia. Questo è l'ultimo anno che accetto fondi per il ripascimento - tuona Marinucci -, a Casalbordino servono fondi per un intervento risolutivo".

Al suo fianco c'era anche il sindaco di Pollutri, Antonio Di Pietro, nelle vesti di presidente dell'Unione dei Miracoli che domenica 1 luglio sarà coinvolta con la seconda edizione della festa. "È importante che anche la festa dell'Unione sia nel cartellone - ha detto Marinucci - per rinforzare il legame tra i Comuni dell'Unione".

Alessandra D'Aurizio illustra gli appuntamenti principali dell'estate, ricordando come "c'è stata grande attenzione al bilancio e, soprattutto, al coinvolgimento di tutte le realtà associative. Il Comune fornirà supporto alle associazioni per tanti eventi". Dopo il successo della 1ª Notturna del Campanile si parte "il 28 giugno con lo showcooking della chef Cinzia Mancini sul lungomare Bachelet. Il 19 luglio ci sarà la finale provinciale di Miss Italia, il 21 luglio avremo nuovamente la finale regionale del prodotto topico. Confermato l'appuntamento con la Notte Nera, il 9 agosto, in collaborazione con l'associazione A.Mare. Abbiamo cercato di inserire eventi sia per il centro storico che per il lungomare".

IL CALENDARIO - clicca qui

Ci sarà anche tanto spazio allo sport. "Il 15 luglio - annuncia l'assessore Carla Zinni - ospiteremo nell'aula consiliare il nostro concittadino Antonio Tartaglia a 20 anni dalla medaglia d'oro alle Olimpiadi di Nagano nel 1998. In quell'occasione premieremo anche gli sportivi casalesi che si sono distinti nell'ultima stagione sportiva. E poi, insieme a tanti altri eventi, ci sarà la tradizionale sfida di ferragosto, Miracoli Sud-Miracoli Nord, giunta alla 51ª edizione. Saranno davvero tanti gli appuntamenti e per questo invito tutti a venire a Casalbordino per colorare la nostra estate", dice riprendendo lo slogan scelto dall'amministrazione.

Presenti alla conferenza stampa anche il presidente della Pro Loco, Nicola Tiberio, Orazio Di Stefano, organizzatore del Prodotto Topico, Camillo Del Romano, organizzatore della tappa di Miss Italia, e il presidente di A.Mare, Nicola Bussoli. "Ci siamo uniti agli sforzi dell'amministrazione - dice Bussoli - per questa stagione estiva. Eventi come lo showcooking e la Notte Nera meritano grande attenzione e gli operatori sono pronti a fare la nostra parte".