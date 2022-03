Nuovo direttivo per il Lions Club Vasto New Century, Annalisa Bolognese presidente

Passaggio di consegne al Lions Club Vasto New Century che, sabato scorso, ha celebrato la sua XI Charter Night. Il presidente uscente, Guido Giangiacomo, ha passato le consegne alla nuova presidente Annalisa Bolognese, che sarà in carica per il 2018-2019 con il nuovo direttivo. "Diversi i temi trattati durante la serata, dove il New Century ha festeggiato anche i sui 10 anni di attività sottolineando il costante impegno svolto dai soci in numerose azioni a sostegno del territorio e delle popolazioni più bisognose - spiega in una nota Diego Russo -.

Tra le numerose attività è giusto ricordare il Poster per la pace (attività che coinvolge gli studenti nella rappresentazione della pace attraverso disegni che vogliono sensibilizzare le nuove generazioni sull’argomento), la Raccolta Occhiali Usati, la Raccolta Alimentare, lo Screening medico presso le scuole elementari, il torneo di calciobalilla umano in programma il prossimo 30 giugno, il doposcuola presso la casa famiglia Genova Rulli, la raccolta, attraverso una lotteria, per l’acquisto di un cane guida e tante, tante altre attività che fanno del Lions Club Vasto New Century un vanto nel panorama dell’associazionismo vastese".

Il Club ha salutato anche l'ingresso di due nuovi soci, Sarah Pelliccia e Antonella Pompa, e la nascita del nuovo Club Lions a Casalbordino, sponsorizzato dal New Century, fondato da Daniele Antonelli, Benedetta D’Aurizio, Francesca D’Aurizio, Angela Molisani e Marco Sallese.

Presidente: Annalisa Bolognese

Vice Presidente: Danilo Bolognese

Past President: Guido Giangiacomo

Segretario: Nicola Jasci

Tesoriere: Luciano Tilli

Cerimoniere: Giandomenico Bassi

Censore: Alessandra Berardis

Presidente Comitato Soci: Diego Russo

Global Service Team: Michele Celenza

Presidente Comitato Marketing e Comunicazioni: Rossana Di Toro

Responsabile di Club Lions Club International Foundation: Gianni Cialone

Officer IT: Ludovico Jasci

Consiglieri: Paolo Affaldani, Tommaso Boschetti, Caterina Morassi, Leonardo Scarponi