Motocross, a Malagrotta ottimi risultati per il DDC Racing Team

Tappa a Malagrotta (Roma) per il campionato Regionale Abruzzo/Marche/Umbria motocross FMI, secondo appuntamento della stagione. I ragazzi del DDC Racing Team, si sono subito adattati al terreno sabbioso l aziale, molto differente dalle piste Abruzzesi. A Malagrotta la squadra abruzzese si è schierata con Gianni Giancristofaro, Nicolas Tumini, Antonio De Filippis, Matteo Pasquini e con Daniele Di Cicco.

La cronaca di giornata a cura del #ddcracingteam

MX1 - Per Daniele Di Cicco che passa da meccanico, a team manager, a pilota senza battere ciglio, la competizione inizia subito bene, dopo due partenze holeshot in entrambe le manche, si piazza in terza posizione terminando così gara 1. Gara 2 si conclude con ottimo 3° posto dopo una manche molto combattuta.

125 senior - Nicolas Tumini già impegnato nel campionato Italiano FMI con ottimi risultati, oggi 2ª posizione in gara 1. Gara 2, partenza difficile che lo vede in sesta posizione quasi fino a metà gara, la sua grintosa rimonta non tarda ad arrivare e conclude la seconda manche in 3° posizione. Il motocross Abruzzese ha un grande risorsa, Nicolas Tumini!

Veteran O40 - Gianni Giancristofaro, il nostro "leone del motocross" ruggisce forte e chiaro; 2ª posizione in gara 1 e quinto nella classifica di giornata su 29 piloti cat V e SV. Prosegue la sua gara da esperto crossista anche in gara 2 confermando il secondo posto all'arrivo. Complimenti al Campione vetrano Abruzzese.

MX2 Challenge - Avvincente gara per Antonio de Filippis, il giovane pilota ha combattuto per tutti i 1,553 KM di pista per portare a casa il risultato. In gara 1 partenza holeshot, lo abbiamo visto in seconda posizione per quasi metà manche, ha gestito bene tutto il percorso terminando gara 1 in 5ª posizione. Gara 2 partenza e conquista della seconda posizione, bandiera a scacchi per lui in 4ª posizione. Un tracciato difficile e poco conosciuto.

MX2 Challenge - Un’ottima partenza per Matteo Pasquini, prima gara FMI per lui e prima gara assoluta in cat. MX2 challenge. Al cancelletto di partenza Matteo ha cercato subito le prime posizioni. Grande prova di passione per questo giovane ragazzo che con tanta determinazione ha affrontato il tracciato di Malagrotta, terminando la gara in 12ª posizione.

Ai festeggiamenti per il podio si unisce la soddisfazione di aver rappresentato egregiamente l’Abruzzo. "Sono soddisfatto dei miei ragazzi - ha dichiarato Daniele Di Cicco fgine giornata -, oggi hanno dato il massimo, qualcuno di loro non aveva mai provato questo tracciato, gli altri, io compreso, abbiamo fatto un solo allenamento su questa pista, ma i risultati son oarrivati lo stesso. I miei ragazzi hanno dimostrato passione e impegno, il team sta crescendo e questa per me è la vittoria di oggi che vale più del podio".