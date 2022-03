Miss Italia, Alessia Amatruda è la reginetta della provincia di Chieti

Cupello ospita la tappa del concorso di bellezza Miss Italia Miluna, vince la selezione Alessia Amatruda, 22 anni di Pescara, ospite d’eccezione Mercedesz Henger.

Cupello, nella centrale Piazza Garibaldi, sabato 23 giugno si è svolta la selezione provinciale del concorso nazionale di bellezza Miss Italia con assegnazione del titolo Miss MILUNA, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Marco Santilli Comunication, ha curato il concorso l’Agenzia PAI di Mimmo Del Moro agente regionale coadiuvati da Ivria Montedoro e Camillo Del Romano.

La serata ha visto sul palco una madrina d'eccezione come Mercedesz Henger, presente nel territorio per le riprese del nuovo videoclip del cantautore Abruzzese Marco Santilli. In passerella sono state ben 23 a contendersi la corona della serata, la reginetta in assoluto è risultata Alessia Amatruda, 22 anni, di Pescara con i suoi 174 cm di altezza, mora e fisico longilineo da modella, studentessa al 3^anno di medicina a Chieti, sportiva con la passione della fotografia, sogna di riuscire a coniugare la medicina con attività che le permettano di trasmettere l’amore per la salute e la bellezza in tutti i suoi aspetti, e dunque la vita.

Per Alessia si aprono le porte per le finali regionali di Miss Italia in Abruzzo, che si concluderanno con la finalissima di Miss Abruzzo in programma 24 Agosto a Roccaraso.

Le altre fasce assegnate sono state al secondo posto con titolo di Miss Bellezza Rocchetta, Marisa Maggio, 22 anni, di Cerignola, al terzo posto con titolo di Miss Love’s Nature a Michela Roselli 19 anni di Crecchio, poi a seguire Rebecca Fofi 18 anni di Roma, Cristiana Mirco 24 anni di San Salvo, Heidi Baci 20 anni di Pescara, ed in fine la Miss Mascotte a Federica Bellicano di Ortona.

La serata è stata condotta da Grazia Di Dio, la giuria è stata presieduta da Mercedesz Henger e con la presenza dei giurati Antonella Buda, Roberto Cupido, Alessandro Baldinetti, Simona Di Felice, Gianni Massimini, Giuseppe Ascione, Marina Giorastanti, Lidia Di Santo ed Eliana Michelazzo.

Le altre concorrenti in gara sono state: Fabiana Cicinato, Melinda Colaiuda, Gaia De Archangelis, Alessia Pipino, Ylenia Lazari, Letizia Pisciella, Manuela Maurizi, Simona Bruno, Angela Brenci, Lara Veri, Erika Andreoli, Ester Aiello, Veronica Abbonizio, Chiara Fasciani, Kristiyana Petrakieva e Lorenza Sicari.

Le foto sono state curate gentilmente dal Fotografo Pino Catania di Cupello.

Soddisfatto infine il numerosissimo pubblico che ha ben gradito l’evento di bellezza con applausi e con il calore delle grande occasioni.

Prossimo appuntamento con Miss Italia, sabato 7 luglio a Pescara in Piazza Le Laudi.

