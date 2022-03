Comune vende 12 immobili che valgono 4 milioni di euro: asta il 23 luglio

Valgono complessivamente quasi 4 milioni di euro i 12 immobili che il Comune di Vasto mette in vendita. Ci sono anche sei case in corso Mazzini, oltre al mattatoio, la ex Scuola civica musicale di via De Gasperi e la sede del Circolo pensionati di piazza Marconi.

Se riuscisse a venderli tutti, il Comune metterebbe in cassaforte 3 milioni 922mila 188 euro.

"Il Settore Patrimonio del Comune di Vasto ha predisposto il bando di gara, per la vendita di una parte di immobili comunali come disposto dalla delibera di Consiglio Comunale numero 27 del 22 marzo 2018 e che ne stabilisce il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari", annuncia una nota del municipio.

"Questa amministrazione - spiega l’assessore al Patrimonio, Luigi Marcello - ha deciso di vendere quegli beni che non producono redditività, ma che implicano solo aumenti di costi di gestione per l’amministrazione. E’ in atto una dettagliata analisi di tutto il patrimonio disponibile per poter decidere sulla loro futura destinazione. In questi primi anni di mandato, intanto, sono state promosse azioni che hanno permesso di acquisire al patrimonio beni di alto valore patrimoniale quali: l’appartamento di Palazzo d’Avalos, l’ex asilo Carlo Della Penna, il locale vicino la sede delle Poste in Via Giulio Cesare, frutto del federalismo fiscale, e il campo sportivo di Vasto Marina".

"I cittadini interessati all’acquisto - informa il municipio - potranno presentare la propria offerta entro le ore 12 del 20 luglio 2018, pena l’esclusione, nel pieno rispetto di quanto previsto dal bando che sarà reso pubblico attraverso la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, sulla Gazzetta Ufficiale Aste ed appalti ed attraverso affissioni e sul sito del Comune.

L’asta pubblica si terrà presso la sede del Municipio, in Piazza Barbacani il 23 luglio 2018 alle ore 12. Per informazioni, ci si può rivolgere al responsabile del procedimento, ragioniere Michele Bevilacqua (Ufficio Patrimonio) tel. 0873/309218, e-mail michele.bevilacqua@comune.vasto.ch.it".

Lotti in vendita

Fabbricato ex scuola Villa De Nardis: 46.204,00 euro

Parcheggio box Via Martiri Istriani: 1.583.600,00

Fabbricato residenziale Corso Mazzini: 130.986,00

Fabbricato residenziale Corso Mazzini: 130.986,00

Fabbricato residenziale Corso Mazzini: 130.986,00

Fabbricato residenziale Corso Mazzini: 136.899,00

Fabbricato residenziale Corso Mazzini: 125.379,00

Fabbricato residenziale Corso Mazzini: 124.704,00

Fabbricato Box Corso Mazzini: 11.934,00

Mattatoio – Commerciale Via Sant'Onofrio: 740.510,00

Fabbricato commerciale Piazza Marconi 9 /11: 400.000,00

Fabbricato ex scuola Via De Gasperi: 360.000,00