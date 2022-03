San Salvo, chiuso il tratto finale di via Grasceta per i lavori alla pista ciclabile

Come annunciato nelle scorse settimane, è stato chiuso a San Salvo il tratto finale di via Grasceta per consentire i lavori alla pista ciclabile. La chiusura, in entrambi i sensi di marcia, riguarda il tratto che va dalla rotonda che porta alla stazione ferroviaria di Vasto - San Salvo all'incrocio con la Statale 16.

Il tratto resterà chiuso fino a fine mese.

Il collegamento alternativo resta, quindi, la strada che porta alla stazione ferroviaria che si immette nella rotonda di via Grasceta.