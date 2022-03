Il cantiere è recintato da 3 mesi, ma i lavori non sono iniziati: meno parcheggi e traffico in tilt

Il parcheggio dell'ex stazione ferroviaria di Vasto Marina è diventato troppo piccolo. E' stato ristretto dalla recinzione del cantiere della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Sono trascorsi sei mesi dal taglio del nastro davanti al cartello, che nn indica neanche la data di inizio dei lavori, ma indica la fine: 31 dicembre 2018. Di questo passo, sarà difficile rispettare la scadenza indicata, salvo un'improvviso colpo di acceleratore.

In ogni caso, i lavori della Via Verde da queste parti non sono ancora arrivati. E' un'opera pubblica che potrà valorizzare il litorale e favorire lo sviluppo del turismo naturalistico. Però, quando sarà terminata, si porrà un'altra questione: dove recuperare i posti auto che, inevitabilmente, si perderanno. Una questione da affrontare prima che diventi un problema [VIDEO].