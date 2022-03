Carabinieri e Comune uniti per prevenire le truffe agli anziani

"Anziani più informati e più sicuri, questo è l’intento della campagna denominata Truffe agli Anziani. I consigli dell’Arma, iniziativa promossa dall’Arma dei carabinieri e patrocinata dall’amministrazione comunale di Vasto". Ad annunciarne l'avvio è un comunicato del municipio.

“Puntiamo a sensibilizzare - ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Lina Marchesani - la popolazione fornendo informazioni e consigli utili per difendersi dai malintenzionati e per prevenire i reati. Bisogna stare in guardia soprattutto in vista dei mesi estivi durante i quali si moltiplicano i rischi per gli anziani che rimangono soli”.

"La campagna prevede una serie di incontri informativi, nei vari quartieri della città, aperti a tutta la cittadinanza, in cui saranno fornite le informazioni utili e necessarie ad evitare le truffe ed i raggiri a danno degli anziani e la distribuzione di vademecum che contengono poche e semplici regole per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, al telefono e soprattutto consigliano sempre di rivolgersi alle forze dell’ordine".