Caos traffico a Vasto Marina, "Bisognerà intervenire sui grandi eventi"

La marina fa il pienone con il Truck Food Festival, ma fa i conti con il traffico in tilt: code interminabili, auto bloccate, automobilisti furiosi che cercano vie di fuga e manovre azzardate per uscire dalla riviera. È quanto è accaduto sabato notte a Vasto Marina, dove era in programma la seconda serata dedicata allo street food.

L'incredibile imbuto si è creato all'uscita da piazza Fiume su via Donizetti. Su questa strada si è riversato il traffico in uscita che ha dovuto fare i conti con il semaforo sulla Statale 16 che ha praticamente tappato il flusso di macchine.

La situazione è stata poi aggravata dalle auto parcheggiate ai lati delle strade che hanno ristretto le carreggiate. Intorno alla mezzanotte c'era un'unica distesa di veicoli fermi fino alla chiesa di Stella Maris. Alcuni automobilisti, i più inferociti, hanno cercato di forzare i lucchetti dell'area di fronte alla vecchia stazione in modo da creare un diversivo per far defluire il traffico, ma senza riuscirvi. Per quelli intrappolati nel parcheggio l'unica soluzione è stata uscire uno alla volta in retromarcia bloccando le auto sulla strada come in una partita di Tetris.

L'area dei parcheggi nell'ex stazione ristretta a causa dei lavori alla via Verde e il semaforo sul viadotto hanno ulteriormente contribuito al caos generale.

La serata conclusiva del Truck Food Festival di ieri sera non ha fatto registrare gli stessi disagi, ma l'afflusso è stato minore. La soluzione va quindi cercata per gli eventi di punta.

Di tale necessità è cosciente anche l'assessore alla Viabilità, Gabriele Barisano che dice: "Conosciamo il problema e stiamo vedendo come risolverlo in occasione dei grandi eventi. Sicuramente dovremo intervenire sul semaforo rendendolo magari lampeggiante in alcune occasioni come questa".