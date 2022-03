Auto prende fuoco a San Salvo Marina, occupanti in salvo

Hanno sentito puzza di bruciato così hanno abbandonato la Fiat Punto vecchio tipo sulla quale stavano viaggiando prima che prendesse fuoco. È accaduto a San Salvo Marina all'incrocio tra via Doria e via Magellano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco da Vasto. L'auto è stata completamente avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta.

Solo 10 giorni fa, un'altra auto è stata distrutta in centro a San Salvo da un incendio causato sempre da un corto circuito [LEGGI].