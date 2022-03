Vasto in bici, mobilità sostenibile e sicurezza stradale al centro dell’attenzione

Idee a confronto perchè "Vasto possa diventare una città amica delle biciclette". La due giorni promossa dal Ciclo Club Vasto ha vissuto, nella sala convegni Aldo Moro degli ex palazzi scolastici, un interessante momento di approfondimento sui temi della mobilità sostenibile, dell'uso della bici in città e della sicurezza stradale. Nutrita la rappresentanza istituzionale, con il deputato Carmela Grippa, i consiglieri regionali Mario Olivieri e Pietro Smargiassi, il vicesindaco Giuseppe Forte, gli assessori Paola Cianci e Gabriele Barisano e diversi consiglieri comunali.

Gli interventi, coordinati dalla giornalista Antonella Sciocchetti, hanno offerto ai presenti spunti di riflessione per creare le basi di un reale e concreto sviluppo della mobilità sostenibile in città. Fabio Mascio, ciclista urbano, ha illustrato alcuni progetti che ha portato all'attenzione dell'amministrazione comunale e che, in diverse fasi, potranno trovare attuazione. Ad Antonio Spadaccini, nella duplice veste di medico e presidente del Ciclo Club, il compito di tracciare tutti quelli che sono i benefici derivanti dall'uso delle due ruote. Ospite speciale della giornata è stato Marco Scarponi, fratello di Michele, ciclista morto dopo essere stato investito in allenamento, che con la Fondazione a lui dedicata sta girando l'Italia per promuovere una necessaria attenzione alla sicurezza stradale.

L'intervista a Marco Scarponi

La pedalata Vasto in bici - LEGGI

L'intervista a Fabio Mascio

L'intervista ad Antonio Spadaccini