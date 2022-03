Tre medaglie per Mariella D’Aurizio al Campionato Italiano di nuoto Fisdir

Torna con tanti sorrisi da Bressanone, dove ha partecipato al 10° Campionato Italiano assoluto di nuoto della federazione Fisdir, Mariella D'Aurizio. La nuotatrice di Casalbordino, tesserata per la Asd Orione di Pescara e che si allena alla piscina comunale di Vasto sotto la guida di Lidia Stivaletta, ha conquistato ben tre medaglie nella competizione impreziosendo così il suo già ricco palmares.

Mariella D'Aurizio ha conquistato il bronzo nei 100 metri stile libero, nuotati in 1'36''04, la medaglia di bronzo nei 50 stile libero, con un tempo di 43''91 e la medaglia d'argento nei 50 farfalla, chiusi in 49''79. "È una campionessa in vasca e una campionessa nella vita, grazie soprattutto alla sua famiglia e alla sua allenatrice che non hanno mai smesso e mai smetteranno di credere in lei. Vai Mariella!".