Da oggi al 3 settembre isola pedonale in via Vespucci a San Salvo Marina

Partirà oggi alle 18 l'isola pedonale in via Vespucci (nel tratto tra via Magellano e via Berlinguer) a San Salvo Marina. La strada – rimessa a nuova di recente – sarà a disposizione solo dei pedoni fino alle 6 del mattino. Il provvedimento resterà valido fino a lunedì 3 settembre. Sarà consentito il transito dei veicoli solo per il carico e lo scarico delle merci fino alle ore 20.00.

L'opera di restyling terminata da poco ha eliminato i parcheggi in questa strada; gli attuali divieti, però, devono essere evidentemente ancora metabolizzati considerata la pioggia di multe in quella zona [LEGGI].