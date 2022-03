Al Trofeo delle Regioni di volley Andrea Baiocco e Lorenzo Menna in campo con l’Abruzzo

Ci sono tre vastesi nella squadra dell'Abruzzo di pallavolo che da domani, lunedì 25 giugno, inizierà l'esperienza nel Trofeo delle Regioni 2018 che si disputano nella nostra Regione. Per la prima volta la manifestazione tricolore, che vedrà scendere in campo le selezioni giovanili di tutta Italia, sarà ospitata dall'Abruzzo nelle sedi di Pescara, Montesilvano, Francavilla, Chieti e Pineto. Con la selezione maschile ci saranno i giovani giocatori Andrea Baiocco e Lorenzo Menna oltre al tecnico Luigi Del Casale, tutti e tre dell'Enjoy Volley. Nello staff organizzativo è presente Dario Da Roit come referente cerimonie e gestione ospitl.

La manifestazione inizierà nel pomeriggio di lunedì 25 giugno quando tutte le delegazioni sfileranno, a partire dalle 18, dalla vecchia stazione ferroviaria di Pescara, attraverso Corso Umberto e fino alla Nave di Cascella a due passi dalla spiaggia. Allo Stadio del Mare, si terrà la cerimonia di apertura alla presenza di autorità politiche e federali.

Dal giorno successivo inizieranno le gare. Si sfideranno i migliori talenti di ogni regione italiana, coloro che rappresenteranno i campioni del futuro. Ventuno rappresentative regionali under 16 al maschile e ventuno under 15 al femminile si contenderanno il trofeo più ambito. Saranno presenti 523 atleti, 210 componenti degli staff delle varie delegazioni, 16 tecnici dello staff squadre nazionali della Fipav, 71 componenti del settore arbitrale e circa 150 tra dirigenti federali e accompagnatori delle delegazioni.

La rappresentativa maschile esordirà martedì 26 giugno alle ore 9:00 presso il Palasport S.Maria di Pineto, contro le squadre del Molise e della Sardegna. Le ragazze, sempre martedì, giocheranno a partire dalle ore 15:30 al Palasport Valle Anzuca di Francavilla al Mare contro le rappresentative di Sardegna e Valle d’Aosta. Le finali sono in programma il 30 giugno al PalaTricalle di Chieti.

Abruzzo maschile. Lorenzo Cimadore, Alessandro Rustignoli (Impavida Ortona), Alessio Granata (3Fit Volley Crecchio), Andrea Baiocco, Lorenzo Menna (Enjoy Volley), Mattia Perilli, Igor Cabarella, Lorenzo Di Nisio, Daniele Di Prinzio, Alessandro Di Santo, Edoardo Taddeo Mario Vita (Teate Volley), Francesco Gioia (Vvf L'Aquila), Andrea Zanella (Pescara 3). Allenatori: Nunzio Lanci, Luca Di Pietro (Impavida Ortona), Luigi Del Casale (Enjoy Volley)

Abruzzo femminile. Agnese Angeloni, Giulia Ferrini (Dannunziana), Giulia Di Cristoforo, Melissa Paolini (Arabona Volley), Elisa Graziani (Volley Ball Lanciano), Laura Della Frana (Volley Junior Ortona), Emma Di Domenico, Margherita Tega (Antoniana), Giulia Viscioni (Supporter Volley Team), Giovanna Papa (Altino), Nicol Salvatore (Pol. Francavilla), Nicoletta Garrubba (Montorio), Giorgia Passeri (Scafa). Allenatrici: Marcela Maria Corzo, Claudio Andrea Mottola, Marianna Caravaggio