Una vita in vacanza tour: a Cupello per ’Ordine Zero’ arriva Lo Stato Sociale

Sarà il concerto de Lo Stato Sociale l'evento di punta dell'estate cupellese di cui, nei giorni scorsi, è stato presentato il calendario [LEGGI]. La band bolognese, con una carriera decennale e diversi dischi alle spalle, è arrivata al secondo posto al Festival di Sanremo con la canzone Una vita in vacanza, diventata subito un tormentone. Il brano, che è anche il nome del tour, è inserito nel disco Primati. Da ieri è uscito anche in radio Facile, estratto da Primati, cantato insieme a Luca Carboni.

Il 12 agosto Lo Stato Sociale approderà a Cupello, per un concerto gratuito in piazza Garibaldi, inserito nella rassegna Ordine Zero, due giorni dedicati alle birre artigianali e alla musica. Un concerto che richiamerà certamente tantissime persone a Cupello, pronta ad accogliere i cinque ragazzi bolognesi con tutta la loro energia.