Ecco gli eventi estivi di Cupello, Marcovecchio: "Che sia una bella stagione. Per tutti"

"Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo... un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare". Cita le Sacre Scritture il sindaco Manuele Marcovecchio per accompagnare il cartellone delle manifestazioni estive di Cupello, presentato all'indomani del solstizio d'estate. "Abbiamo cercato di organizzare delle belle cose a costi sostenibili - spiega a Zonalocale il primo cittadino - coinvolgendo, come sempre, tutte le realtà associative del paese e tanti operatori cupellesi. Questa è una cosa che mi riempie d'orgoglio e per cui, a nome dell'amministrazione, voglio dire grazie a tutti".

Si parte stasera, con la tappa di Miss Italia, ma saranno luglio e agosto i mesi in cui sono concentrate le tante iniziative che spazieranno tra musica, appuntamenti culturali, sagre, e appuntamenti per i bambini. "Nell'allestire il calendario abbiamo voluto pensare a tutti, anche a chi non può muoversi, per età o altre situazioni, ma che ha ugualmente diritto a vivere una bella estate".

IL CALENDARIO - clicca qui

Tra gli eventi confermati c'è la Festa delle N'Drocchie (17 agosto), con l'impegno della Pro Loco, Tu sì che vali (24-25 agosto), le rassegne folkloristiche e Ordine Zero (11-12 agosto), in cui ci sarà l'atteso concerto de Lo Stato Sociale [LEGGI]. Ci sarà la novità di Bar-in-Cover, quattro serate musicali nei bar del centro, e poi spazio agli appuntamenti per i più piccoli come La Notte Magica (14 luglio. "Sono cresciuti in qualità anche gli appuntamenti in periferia - sottolinea Marcovecchio -, con le feste a Ributtini e Montalfano che attireranno sicuramente tante persone. Ci stiamo preparando per vivere al meglio anche la festa patronale di San Rocco, il 16 agosto".

Un'estate che si annuncia "interessante e che speriamo possa essere vissuta al meglio dai cupellesi e da chi verrà nelle prossime settimane in paese. Che sia una bella stagione, per tutti".