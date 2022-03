Dipingere Vasto: pittori all’opera per raffigurare la città antica

La città antica è lo scenario ideale da riprodurre in un quadro. Si stanno cimentando a raffigurare gli angoli più belli del borgo gli artisti che partecipano a Vasto in Cornice. Ognuno con la sua tecnica e la sua sensibiltà. Dal Palazzo d'Avalos ai panorami dalla Loggia Amblingh e da via Adriatica, senza dimenticare la cattedrale di San Giuseppe e la chiesa di Maria Santissima del Carmine.

"L’Associazione di Competenze Multidisciplinari, nell’ambito del più ampio progetto denominato Vasto in cornice, con il patrocinio del Comune di Vasto, indice la prima edizione del concorso estemporanea di pittura dal titolo Vasto: vedute, scorci e angoli del centro storico, chiamando a raccolta gli artisti che si faranno ispirare dalla bellezza della città", si legge in una nota del sodalizio di cui è presidente Carlo Viggiano.

"Nel pomeriggio dopo l’attento giudizio di una giuria di professionisti ci sarà la premiazione dei sei artisti che avranno realizzato il dipinto più bello. Oltre ai premi in denaro - da 500 per il primo fino a 100 euro per il quinto classificato - ci sarà anche il premio social che spetterà all’opera che ha conquistato più like sulla pagina Facebook Vasto in cornice 2018.

“Un modo - spiega Viggiano - di dare visibilità agli artisti in generale ed in particolare a quelli vastesi, per mostrare che anche nella nostra città esiste una corrente artistica non trascurabile. Questa è la mission primaria della nostra associazione. L’idea è nata a fronte del successo della scorsa esperienza artistica che ha avuto luogo a dicembre 2017”.