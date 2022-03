Bomba d’acqua di ieri sera, scoppiano i tombini: strade allagate ovunque

Ha causato danni il violento nubifragio che si è abbattuto ieri sera sul Vastese. Strade allagate a Vasto e nell'entroterra.

Sulla riviera, soliti problemi al sottopassaggio di via Paolucci nel tratto di viale Dalmazia compreso tra la stessa via Paolucci e la parallela via del Greco.

Per un'ora circolazione problematica ovunque.

A Vasto città, sembrava una piscina la circonvallazione Istoniense, in molti tratti priva di un adeguato sistema di deflusso delle acque piovane.

L'immagine a destra (qui in basso, per chi legge dal cellulare) è stata scattata all'ingresso della chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, che il temporale ha trasformato in una cascata.

Disagi anche nelle zone interne: la foto a sinistra (in alto, per chi legge dal cellulare) si riferisce ai tombini saltati a Cupello in via De Gasperi, la strada che conduce alle scuole.

Dappertutto, sulla costa e in collina, le reti delle acque bianche e quelle fognarie hanno raggiunto il troppo pieno, riversando acqua sulle carreggiate.

I fenomeni atmosferici violenti rischiano anche di mettere a repentaglio i raccolti nelle campagne.