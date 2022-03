Alla Fondazione Mileno due giornate sulla funzione orale

La Fondazione Mileno onlus e l’Istituto Don Orione Pescara organizzano una due giorni di formazione ECM dedicata al linguaggio verbale. La complessità ed il controllo della funzione orale: questo il titolo dell’evento in programma il 23 e il 24 giugno nella struttura dell’Istituto S. Francesco a Vasto Marina; un evento condiviso e patrocinato dalla SIAF-Società Medica Italiana degli Audiologi e Foniatri, dalla SIFeL-Società Italiana tra Foniatri e Logopedisti, dalla FLI-Federazione Logopedisti Italiani, dalla Associazione Logopedisti Albanesi e da CLASTA-Communication & Language Acquisition Studies in Typical & Atypical populations; con la sponsorizzazione del Comune della Città del Vasto, di ARIS-Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari e del Lions Club ‘Vasto Adriatica Vittoria Colonna’.

Per la prima volta i due Istituti promuovono una iniziativa congiunta, oltretutto di caratura culturale transnazionale con la presenza di colleghi dell'Università di Tirana; iniziativa dedicata alle sinergie diagnostico riabilitative, che si possono sviluppare in un’area culturale comune quale quella rappresentata dalle scienze foniatriche e logopediche.

La prima giornata sarà incentrata su un convegno-confronto suddiviso in due fasi: la prima dedicata alle tematiche del linguaggio nell’età evolutiva; la seconda incentrata, invece, su quelle dell’età adulta. Molti gli specialisti di rilievo impegnati nelle relazioni, a cominciare dai dottori G. Neri, N. Angelillo, U. Barillari, R. Salvadorini e tanti altri ancora.

La seconda giornata, invece, sarà caratterizzata da due workshop indipendenti, che si svolgeranno in contemporanea nella mattinata di domenica 24 giugno. Il primo, dal titolo ‘Voce in libertà – parola e canto tra didattica e riabilitazione logopedica’, si rivolgerà ai logopedisti, agli insegnanti, ai professionisti della voce quali cantanti e attori, a chi si occupa della loro formazione come insegnanti di canto o direttori di coro, ai giornalisti, con l’obiettivo di far conoscere meglio le caratteristiche ed il funzionamento della voce, imparare alcune regole per gestirla con minor spesa e mantenerla sana nel tempo con consigli pratici sullo stile di vita e l’alimentazione.

Il secondo workshop, intitolato “Udito, equilibrio, linguaggio e apprendimenti”, coinvolgerà il mondo della scuola (insegnanti e insegnanti di sostegno), logopedisti, audiometristi, audioprotesisti, neuropsicomotricisti e psicologi. In questo caso l’obiettivo dichiarato è quello di far conoscere l’importanza di una corretta sensorialità del segmento orale nell’ambito dello sviluppo di funzioni complesse.