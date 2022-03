Vasto, tre incidenti nelle ore mattutine in corso Mazzini, sul viadotto Histonium e alla marina

Tre incidenti stamani sulle strade di Vasto.

La polizia locale è intervenuta prima in corso Mazzini, alle 8,20, per uno scontro tra una Toyota Auris e una Golf senza gravi conseguenze, poi a metà mattinata all'incrocio tra il viadotto Histonium e via Nasci per un lieve scontro tra due vetture i cui conducenti hanno compilato il Cid (il verbale di constatazione amichevole di incidente).

Infine, attorno alle 13, gli agenti hanno eseguito i rilievi a Vasto Marina, all'intersezione tra viale Dalmazia e via Gargano, per una collisione tra auto e moto, un'Alfa Giulietta e un Piaggio X8. Lievemente contuso il venticinquenne che era in sella alla moto. Non è intervenuto il 118.

Il comunicato della polizia municipale - "Nella mattina odierna - si legge in una nota del comandante della polizia locale di Vasto, Giuseppe Del Moro - una pattuglia della Polizia Locale interveniva alle ore 8.20 circa per un sinistro stradale verificatosi in corso Mazzini all’altezza del civico 180.Nella circostanza venivano a collidere una Volkswagen Golf condotta da C.G. nato nel 1946 e una Toyota Auris condotta da M.R. nato nel 1974. Fortunatamente a seguito della collisione si verificavano solo lievi danni ai veicoli.

Alle ore 13.00 si interveniva nuovamente per un altro sinistro stradale verificatosi all’altezza dell’intersezione tra Viale Dalmazia con via Gargano. I veicoli coinvolti nel sinistro erano un motociclo Piaggio condotto da P.M., nato nel 1993, e una Alfa Giulietta condotta da V.D., nato nel 1975. Il conducente del motociclo rimaneva leggermente ferito.

Sono in corso gli accertamenti al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro".