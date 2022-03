Un weekend dedicato alle due ruote: ecco l’appuntamento con "Vasto in bici"

Mobilità sostenibile, sport, promozione di corretti stili di vita. Sono alcuni dei temi che verranno trattati nel prossimo fine settimana dedicato interamente alle due ruote. "Vasto in bici" è l'iniziativa lanciata dal Ciclo Club per "promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano, eco-compatibile, conveniente ed efficace, complementare e spesso alternativo ad altre forme di mobilità inquinanti, sia per il cicloescursionismo, come vettore ideale per la pratica di un turismo particolarmente salutare e rispettoso dell’ambiente". Dopo aver coinvolto decine di ragazzi della scuola primaria, l'associazione sportiva presieduta da Antonio Spadaccini, grazie ad importanti e interessanti collaborazioni, ora si rivolge a tutta la città.

Sabato 23 giugno, alle 17, nella sala Aldo Moro degli ex Palazzi Scolastici, ci sarà l'incontro "La bicicletta salutare e sostenibile". Nel confronto, moderato dalla giornalista Antonella Sciocchetti, interverranno Fabio Mascio (ciclista urbano), Antonio Spadaccini (medico e presidente Ciclo Club), Giancarlo Odoardi (coordinatore Fiab Abruzzo e Molise), Mauro Marrone (presidente FCI Abruzzo). Marco Scarponi (fondazione Michele Scarponi) e Lorenzo Masciarelli, ex professionista. Si parlerà di "stile di vita, spazi cittadini vivibili, mobilità attiva urbana, cicloturismo, sport agonistico e sicurezza stradale. Tale evento - spiegano gli organizzatori - sarà certamente un’occasione per conoscere meglio e discutere di argomenti che interessano sia i comuni cittadini che i loro amministratori, a cui è richiesto convinzione e coraggio a favore di scelte premianti infrastutture appropriate ed efficaci per consentire l’uso diffuso e sicuro della bicicletta".

Domenica 24 giugno sarà invece il momento di vivere le due ruote da protagonisti con una pedalata cittadina, "Pedalando per Vasto", aperta a tutti e gratuita (dai 10 anni in su). I partecipanti (con bici propria e possibilimente con il casco) si ritroveranno in piazza Diomede alle 9. Da qui si partirà alle 9.30 per terminare alle 12 circa nel piazzale del Conad Superstore, in via Cardone, dove la direzione del supermercato offrirà ai ciclisti il meritato ristoro. "Si invitano i vastesi, grandi e piccoli, che amano pedalare a partecipare a tale lenta passeggiata urbana sulle due ruote, con l’intento anche di sensibilizzare la città tutta all’uso della bicicletta, come mezzo di mobilità attiva, salutare e sostenibile".

Il percorso. Partenza, alle 9.30, da Piazza Rossetti direzione sud - Corso Italia - Largo Palmieri - Via Asmara - Via Smargiassi - Via Cavour - Piazza Rossetti (perimetro interno) - Piazza Diomede - Corso De Parma - Piazza L.V. Pudente - Piazza del Popolo - Via Adriatica - Piazza S. Pietro oppure Strada Del Laco - Largo Dè Quattro forni (svolta a dx) - Corso Palizzi - Belvedere Romani - Via F. Crispi - Piazza Verdi - Corso Mazzini- Alla rotatoria supermercato Todis svolta a dx - Via A. Bosco - Via A. De Gasperi - Via S. Rocco, superata residenza San Pio si prosegue fino altezza pensilina autobus (lato dx direttrice nord) per svoltare a dx in direzione civici 120 a/b/c/d/e/f/g/h/i), poi ancora svolta a dx per immettersi su Via G. Pietrocola - Via I. Andreini e volta a dx per immissione su Via del Porto - Via Ciccarone fino bivio cimitero, svolta a dx per Corso Mazzini fino interserzione con Circonvallazione Istoniense (rotatoria Todis) svolta a sx immissione su Circonvallazione Istoniense da percorrere fino intersezione con rotatoria di Via S. Onofrio proseguendo su Via Perth - Via L. Cardone, all’altezza del primo accesso Conad Superstore svolta sx per terminare la pedalata in area parcheggio antistante complesso commerciale.