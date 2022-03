Real Casale esempio di correttezza in campo, vinta la "Coppa disciplina"

Il Real Casale dopo aver conquistato la promozione in Prima categoria contro l'Odorisiana [LEGGI] si toglie lo sfizio di aggiudicarsi anche la Coppa disciplina, riconoscimento assegnato dalla Figc Abruzzo alle squadre più corrette della stagione in base alla somma di cartellini ricevuti.

La società giallorossa è risultata quella meno sanzionata tra le 89 squadre partecipanti ai vari gironi della Seconda categoria abruzzese. Grazie alla propria correttezza, il Real Casale non pagherà la tassa di iscrizione al prossimo campionato di Prima.

Soddisfatto il presidente dei giallorossi, Giulio Rocco Giuliante: "Il raggiungimento di questo altro storico traguardo – dice a zonalocale.it – oltre alla promozione in 1ª categoria, non può che valorizzare i nostri ragazzi per l impegno e la serietà che hanno dimostrato. Noi società e, in primis il sottoscritto, siamo orgogliosi di loro".