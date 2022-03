Pericolo di caduta calcinacci dal Municipio, chiuso l’accesso a piazzale Histonium

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco questa mattina per mettere in sicurezza la facciata del Municipio che si affaccia su corso Garibaldi da cui rischiavano di staccarsi dei calcinacci. La presenza di "alcuni rigonfiamenti sul cornicione e sulla facciata del Municipio" destava particolare apprensione, così sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto per la rimozione delle parti pericoloanti.

"A seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno rimosso alcune parti di cemento ammalorato, è stato deciso di chiudere l’area - spiega il sindaco Francesco Menna -. Bisognerà intervenire al più presto per il ripristino della facciata. Ringrazio i Vigili del Fuoco, il personale dei Servizi Manutentivi e la Polizia Municipale per il lavoro svolto.

Il sindaco, sentito il dirigente, ha dato disposizioni affinché si proceda con somma urgenza ai lavori necessari alla messa in sicurezza e riapertura al transito di Piazzale Histonium.

Il parcheggio di piazzale Histonium resta utilizzabile e sarà possibile accedervi transitando per via Mascagni, lato piazza Barbacani, e poi via Marchesani.