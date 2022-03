Live ’n love, pronto l’evento di Vasto: "In arrivo molti turisti dall’estero"

"Ribattezzata la capitale della musica Dance, Vasto si prepara ad accogliere alcuni tra i più grandi DJ internazionali del panorama House EDM". Così una nota dell'organizzazione annuncia che sono ormai quasi terminati i preparativi per Live 'n love, l'evento che si terrà il 29 e il 30 giugno al Parco Aqualand.

Dopo la presentazione di marzo, avvenuta in una conferenza stampa presso l’aula consiliare del Comune di Vasto, oggi a pochi giorni dal via è tempo di elencare alcuni numeri importanti che fanno ben sperare per la riuscita della kermesse che si preannuncia unica nel suo genere.

Decine gli operatori turistici coinvolti nell’ospitalità di staff di produzione, alcuni di loro hanno proattivamente contribuito al festival, altri saranno impegnati nella massima accoglienza possibile al pubblico che arriverà da fuori regione.

Numerose richieste con relativi biglietti venduti addirittura dall’estero: Svizzera, Francia, Germania, Austria, sono solo alcuni dei paesi dove sono stati venduti non pochi ticket Live’n’Love, addirittura negli Usa, seppur pochissimi, dal Michigan.

Oltre centoventi pr in tutto il Centro-Sud Italia impegnati nel compito di promozione e organizzazione bus.

In città è esplosa la caccia al biglietto con numerose richieste (si trovano presso l’ Aqualand del Vasto, lido Bagni 51, PR locali e i punti vendita autorizzati Ticketone.it, Ciaotickets.com presenti in città).

Tra i più grandi tour operator del mondo universitario, VGMania, particolarmente interessato all’evento, muoverà gente da tutto il nord Italia e non solo.

L’allestimento dell’Hit Mania Arena, così ribattezzata l’area eventi di Aqualand per l’occasione, comincerà tra poche ore con personale tecnico e produzione impegnati per giorni.

Hardwell, Afrojack, Dannic, Martin Jensen, Tujamo, Mike Williams sono solo alcuni dei nomi presenti nella line up Live’n’Love che daranno spettacolo sul palco e visiteranno la città di Vasto.

Diversi Bus navetta urbani garantiranno il trasporto gratuito in città iniziando il servizio dalle ore 17,00 con partenza dalla Stazione ferroviaria Vasto-San Salvo e coprendo tutte le fermate urbane presenti lungo S.S.16 direzione Vasto Marina Centro dove poi si articoleranno sia per Vasto Centro che per la zona di Punta Penna per arrivare ad Aqualand (servizio attivo ore 17,00 – 22,00 e dalle 2,00 alle 6,00 p.m.)

All’interno della location ci sarà la possibilità di mangiare e bere sin dall’inizio dello show che vedrà lo start alle ore 19,00 per andare avanti fino alle ore 3.

Sponsor evento RedBull (nota multinazionale degli energy drink) e Spotify (multinazionale della digital music), sarà presente in città il Presidente Nazionale A.F.I. Sergio Cerruti (Associazione Fonografici Italiani), la stessa avrà uno stand espositivo e informativo sul mondo della discografia italiana.

Partner Media del Festival Radio M2O e DJ Mag Italia (noto magazine specializzato del mondo dance).

Insomma - affermano gli organizzatori - Vasto apre la sua estate ai massimi livelli posizionandosi come punto di riferimento internazionale per grandi eventi e pubblico versatile proveniente da tutta Europa.

