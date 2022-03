Domenica a Scerni prende il via l’8ª edizione delle Sportiadi del Csi

Prenderà il via domenica 24 giugno, a Scerni, l'8ª edizione delle Sportiadi organizzata dal CSI Chieti. L'evento è stato presentato nella sala consiliare di Scerni dal sindaco Alfonso Ottaviano e del presidente provinciale Csi Chieti, Mimmo Puracchio, insieme agli amministratori comunali, alla Consulta delle associazioni di Scerni e i memrbi del consiglio provinciale Csi.

L'inizio dell'evento sarà domenica 24 giugno, alle 18, in piazza De Riseis, per l'accensione della fiaccola. Alle 21.30, all'Oratorio San Giacomo, il concerto di apertura con il gruppo Compagni di viaggio. Poi una serie di tornei e incontri formativi. L'8 luglio, alle 21.30, lo spegnimento del tripode con la chiusura delle Sportiadi.

"Da parte nostra - commenta il sindaco Ottaviano - c'è condivisione e sostegno degli obiettivi del CSI: promozione dello sport ma soprattutto promozione sociale. Educare attraverso lo sport, utilizzandolo come strumento per la prevenzione verso alcune patologie sociali, incentivare l’integrazione e contrastare l’emarginazione. Vogliamo guardare l’attività sportiva come momento di aggregazione, di socializzazione e di crescita personale".