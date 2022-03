Domani la passeggiata per conoscere "L’Altra Vasto"

L'Associazione culturale Madrecultura di Vasto in collaboraziooe con l'associazione Vigili del fuoco in congedo di Vasto hanno orgarizzato per sabato 19 maggio una passeggiata culturale dal titolo: "L'Altra Vasto- Passeggiata tra curiosità e bellezze sconosciute".

La partecipazione all'evento è gratuita e avrà la durata di circa due ore. La passeggiata sarà introdotta dal presidente di Madrecultura Gianluca Casciato ed integrata dalle spiegazioni sociocuturali del presidente dell'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo, Antonio Ottaviano.

Il fine di questo evento è quello di far conoscero ai cittadini vastesi, e non solo, quelle bellezze artistiche-culturali molto spesso sconosciute ma dal grande valore storico ed educativo. La cultura in qualunque forma essa si estrinsechi, è un valore fondamentale di ogni Paese civile; rispettarla e divulgarla sono i doveri di ogni cittadino. La passeggiata verrà riproposta a giugnc, luglio e settembre. La cittadtnanza è invitata a partecipare.

Associazione Madrecultura