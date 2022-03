Domani a San Salvo Marina il recupero della data del Summer Festival 2018

San Salvo marina pronta per accogliere il Festival dei Trabocchi che si svolgerà domani sabato 23 giugno a partire dalle ore 21. L'appuntamento, precedentemente programmato per il 15 giugno, è stato posticipato a causa mal tempo e rientra tra le manifestazione di Abruzzo Open Day Summer finanziata dalla DMC 'Costiera dei Trabocchi'.

Evento che si snoderà in tre punti principali della marina di San Salvo (via Vespucci, via Magellano e piazza Arafat) dove band musicali si esibiranno e allieteranno la serata. Oltre all'intrattenimento musicale alla marina di San Salvo ci sarà anche il mercatino dei prodotti tipici e la mostra artigianale Arte del Saper Fare.