Via della Vanguardia: cambia il senso unico, ma ai residenti non piace

Il Comune inverte in senso unico in via della Vanguardia, la strada che collega via Madonna dell'Asilo a via Pescara.

"Via Madonna dell’Asilo risulta notevolmente congestionata dal traffico veicolare, in particolare durante gli orari di entrata e uscita delle scuole che si trovano in zona. Per agevolare il flusso di auto un’ordinanza ha stabilito il cambio del senso unico di marcia di Via della Vanguardia, dove" da ieri "è possibile accedere da Via Madonna dell’Asilo per poi raggiungere Via Pescara".

Il provvedimento sembra non piacere agli abitanti della zona. Una residente ha contattato ieri Zonalocale.it per manifestare il suo disappunto: "In questo modo, non si snellisce il traffico, anzi si peggiora la situazione, indirizzando le auto verso un incrocio già molto congestionato, come quello della rotatoria di via Conti Ricci. Inoltre, ci siamo ritrovati la segnaletica invertita senza alcun preavviso".