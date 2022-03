Hedò Cosmetici e Studio di Osteopatia si rinnovano: la qualità al servizio di clienti e pazienti

Hedò si rinnova per offrire ai clienti sempre maggiore qualità. Ampi locali e prodotti prestigiosi fanno della nuova sede a Vasto un centro per la bellezza e il benessere a 360 gradi, capace di fornire tutti i servizi necessari con il suo punto vendita, dove ci si può formare nell’Accademia Onicotecnica con docenti professioniste che operano nel settore nails sul territorio internazionale, aggiornate costantemente sulle tecniche più innovative e pronte a trasmettere tutti i segreti della ricostruzione unghie e della nail art.

Prodotti di qualità - Hedò amplia la struttura commerciale e il ventaglio delle offerte: è, infatti, esclusivista di eccellenti linee di cosmetica, come Estrosa, Hypnotic Vip, Mesauda, inoltre, offre ai suoi clienti la migliore gamma dei celebri marchi Inebria, L'Oreal, Wella, Muster & Dikson, Sinelco, Credo, Safe, Socap, Ischia, Phitothermae.

Formazione professionale – A chi ha deciso di intraprendere la strada della cosmesi e dell’estetica, o vuole rinnovare la propria attività, Hedò fornisce assistenza alla vendita, ma anche arredamenti e attrezzature per i centri di estetica e per i parrucchieri, oltre alla necessaria formazione professionale.

“Abbiamo istituito – spiega la titolare, Barbara Maragna – anche un’Accademia Onicotecnica per la formazione dei professionisti di onicotecniche, make up, e tutto ciò che riguarda il mondo della cosmetica professionale. Per i corsi di specializzazione in questi settori, offriamo ai partecipanti la possibilità di apprendere tutte le tecniche e i segreti di insegnanti di livello nazionale e internazionale, tra cui le campionesse olimpioniche del settore”.

Lo Studio di Osteopatia – Accanto a Hedò, si trova lo Studio di Osteopatia dell’osteopata D.O. Mario Alinovi. “Lo Studio – spiega il professionista – è anche scuola di tecniche e terapie manuali dotata di sala multimediale, con corsi di formazione e rilascio del diploma di Tecnico del Fitness Bioposturale, Riflessologia plantare, Reiki e corsi di massaggio sportivo. Svolgiamo la nostra attività nel campo delle terapie osteopatiche finalizzate a curare i dolori muscolari e tutte le patologie dell’apparato muscolo-scheletrico; eseguiamo test posturale e kinesiologia applicata. All’approccio terapeutico dedichiamo particolare attenzione e rilevanza attraverso lezioni di ginnastica posturale, dance postural, pilates e rieducazioni posturali Mézierès”.

“Hedò Cosmetici Professionali – afferma l’imprenditrice Barbara Maragna – rappresenta un punto di riferimento della cosmetica professionale per estetiste e parrucchiere e una valida accademia di formazione. Vendita e formazione sono servizi aperti a tutti, sia ai titolari di partite Iva, che al pubblico”.

Hedò e lo Studio di Osteopatia si trovano a Vasto, in via Martiri della Libertà n.15

Contatti: Barbara Maragna hedocosmetici@gmail.com, cell.3398467665-Mario Alinovi alinovi.m@gmail.com, cell.3476014776