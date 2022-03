Ciclismo, il 24 giugno a San Salvo il campionato nazionale a squadre Uisp

La zona industriale di San Salvo per un giorno domenica prossima diventerà il circuito per la corsa a cronometro a squadre. Infatti il 24 giugno ospiterà il campionato nazionale a squadre (composto da tre atleti) su un circuito di 5 km che deve essere percorso per sei volte. L'evento sportivo è organizzato dalla Uisp con la collaborazione della Velo Club San Salvo.

“Un nuovo appuntamento nazionale per San Salvo – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – ottenuto dal presidente dell’associazione Velo Club San Salvo, Tonino Maggitti. Grazie all’impegno di Maggitti la Uisp ha scelto la nostra città per concedere questa ennesima opportunità sportiva ri ribalta nazionale.”

Base operativa e di accoglienza degli atleti – sono previste almeno 30 squadre – la Gamma Batterie di Marina e Ruben Cardellini in via Olanda, che ha sponsorizzato l’evento e dove ieri mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione. Saranno quattro le tipologie delle squadre partecipanti composte da tre atleti (fascia A da 45 a 117 anni - fascia B da 118 a 165 anni – fascia C da 166 a 205 anni – fascia D oltre 206 anni) e una quinta mista (un uomo e due donne oppure una donna e due uomini).

L’assessore allo Sport Tonino Marcello ha evidenziato l’importanza di questo appuntamento sportivo che vede ancora una volta per protagonista la Velo Club San Salvo “in una città che sta investendo nella mobilità sostenibile con le su piste ciclabili. Un grande appuntamento per gli amanti della biciletta in una specialità così impegnativa come la lotta contro il tempo”.

Umberto Capozucco, coordinatore regionale Uisp, è certo che l’organizzazione della corsa sarà impeccabile con la partecipazione delle squadre provenienti da diverse regioni italiane. “Gara di cronometro a squadre – ha detto – che vedrà impegnati atleti di tutte le età con una discreta presenza femminile”.

“Voglio ringraziare il Comune di San Salvo e la Uisp – ha affermato Tonino Maggitti – per un connubio tra sport ed educazione ambientale che stiamo cercando di portare avanti in un discorso didattico e formativo, rivolto in particolare ai più giovani, nella gestione della bicicletta e nel rispetto degli altri che vuol dire conoscenza della segnaletica stradale e non solo per la sicurezza dei ciclisti”.

Lo sponsor Ruben Cardellini, nel ribadire la vicinanza della Gamma Batterie nel ciclismo, ha evidenziato come l’azienda, giunta alla terza generazione, sia impegnata nella produzione di articoli nel rispetto dell’ambiente e nella mobilità sostenibile.