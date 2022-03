’Letti di notte’, in piazza Barbacani la notte bianca della lettura

Questa sera, 21 giugno, in piazza Barbacani, la Nuova Libreria e l'associazione culturale Liber, promuovono Letti di Notte, notte bianca del libro e della lettura, da "sette anni un appuntamento fisso per chi ama leggere e vuole festeggiare insieme l'inizio dell'estate".

Il programma sarà diviso in due parti. Nella prima, alle 18.30, dedicata ai bambini da tre anni in su, Emanuela estrae dalla sua Valigia delle storie, racconti e fiabe per bambini che non hanno paura di streghe, draghi, mostri selvaggi e pelosi, lupi e babau.

Alle 21 la seconda parte della serata. "Voci che leggono, raccontano, cantano la nostra città aperta a tutti, vuole ravvivare la città e creare legami attraverso la memoria, affidata a lettere, immagini, documenti di archivio, diari, letteratura e canti".