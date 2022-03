Taglio di nastro per la nuova area pic nic e il percorso fitness della pineta di Santa Lucia a Gissi

Con il taglio del nastro da parte di una delle piccole alunne della scuola materna comunale "Caduti di Guerra" è stato aperto stamattina il nuovo spazio a disposizione della collettività gissana a ridosso della pineta di Santa Lucia.

Dotato oggi di un'area pic nic (completa di spazi per il barbecue e di allaccio dell'energia elettrica) e un percorso fitness con diversi attrezzi, il terreno era stato acquistato alcuni anni fa dalla passata amministrazione, ma mai usato e lasciato all'abbandono.

L'attuale giunta guidata dal sindaco Agostino Chieffo ha deciso di riportarlo a nuova vita con un investimento di circa 20mila euro (rientranti nei 70mila impegnati per il verde pubblico di tutto il paese). La somma è servita soprattutto a stabilizzare uno dei costoni, all'acquisto degli arredi mancanti e alla posa dei cestoni per creare l'area parcheggio adiacente.

Quest'ultimo intervento è l'unico realizzato da una ditta esterna. "Abbiamo fatto tutto con le nostre forze – dice il primo cittadino a zonalocale.it – I dipendenti comunali hanno fatto tutto, dalla posa della staccionata alla realizzazione degli spazi per il barbecue". Molti dei giochi installati erano stati acquistati in precedenza e rimasti chiusi in un magazzino.

L'area in passato ha ospitato alcune strutture per la lavorazione della polvere da sparo. Le pietre di gesso che componevano quei piccoli edifici sono state riusate per completare l'arredo e realizzare la fontana.

Dopo il primo pic nic odierno dei bambini della materna, da oggi l'area è a disposizione, gratuitamente, di tutti.