Ennesimo raid dei ladri nel centro storico: furto al Fusion di piazza Pudente

Gli investigatori avvieranno le indagini cercando i volti dei ladri nelle immagini registrate dalla videosorveglianza del centro storico.

Gli ignoti hanno colpito per l'ennesima volta la notte scorsa nella Vasto antica.

Stavolta, l'obiettivo del raid è stato il Fusion beer & wine, che si trova in piazza Pudente, al piano terra dell'angolo sud-ovest di Palazzo d'Avalos.

Il furto è stato messo a segno nella notte tra lunedì e martedì.

Così sono entrati: "Hanno fatto cadere l’insegna all’interno: sono due pannelli di laminato accoppiati con la stampa del logo del locale" e poi hanno arraffato "il registratore della video sorveglianza e una cassetta con 100 euro, in banconote da 5 e 10 euro, che utilizzo per il cambio", racconta il titolare, Luigi Carunchio. "Per il resto, non hanno toccato nulla. Sto andando a fare la denuncia", dice stamattina.

Ieri, dopo la chiamata al 112, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di piazza Dalla Chiesa. I filmati delle telecamere della zona potrebbero aiutare i militari nella ricerca dei colpevoli.