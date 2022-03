Da luglio a Vasto Marina tornano i parcheggi a pagamento

A Vasto Marina tornano le strisce blu dal primo luglio. In Viale Duca degli Abruzzi e Via E. Cordella sono 530 i posti auto disponibili, a pagamento nella fascia oraria 8-20 con le stesse tariffe dell'anno scorso: la prima e la seconda ora di sosta è di 0,50 centesimi, per la terza e la quarta ora si pagherà un euro, per la quinta ora e le successive 2,00 euro. Sarà anche possibile l'opzione abbonamento, come ricorda l'assessore al Patrimonio Luigi Marcello: "Sarà possibile sottoscrivere un abbonamento giornaliero al costo di 6 euro oppure stagionale (2 mesi) al costo di 40 Euro. L’abbonamento può essere utilizzato per un solo veicolo, non è cedibile a terzi e deve essere esposto il contrassegno, che non consente di godere di diritto esclusivo, ma della possibilità di sosta negli stalli disponibili. In questi giorni la ditta ha proceduto al rifacimento della segnaletica sia a Vasto città che a Vasto Marina e all'installazione di 6 nuovi parcometri effettuando inoltre una manutenzione generale di tutti quelli già esistenti.” Gli interessati possono richiedere l’abbonamento presentandosi all’ufficio preposto sito in Via Michetti 39 il lunedì, mercoledì o venerdì dalle ore 11:30 alle 12:30.

Per informazioni si può contattare il numero 0873 391497.