Alla Vastese è tempo di conferme: Stivaletta e Di Pietro restano in biancorosso

Doppia conferma per la Vastese che si prepara ad affrontare la stagione 2018/2019 in serie D. È di oggi pomeriggio la notizia che Cristian Stivaletta e Giampiero Di Pietro hanno rinnovato l'accordo con la società biancorossa dei presidenti Bolami e Scafetta.

Per Stivaletta si è trattata di "una scelta di cuore", che lo ha portato a rifiutare diverse chiamate, tra cui quella della Fermana in serie C, per restare ancora nella squadra della sua città. Dopo aver concluso la passata stagione con 9 gol all'attivo è pronto per mettersi a disposizione di mister Palladini ed essere ancora protagonista in serie D. "Ci sono le premesse per fare bene – ha detto oggi pomeriggio -. Ringrazio tutta la dirigenza per la fiducia che cercherò di ripagare con il massimo impegno". Con capitan Fiore e Iarocci, che avevano rinnovato già nei giorni scorsi, Stivaletta ricomporrà il trio di vastesi doc in biancorosso.

Giampiero Di Pietro l'anno scorso ha avuto poco spazio ma ha scelto di restare ancora alla Vastese per la sua quarta stagione consecutiva in biancorosso. Il centrocampista molisano classe '98 è di fatto un 'veterano' in biancorosso per militanza nelle ultime stagioni. Con l'arrivo di mister Palladini è pronto di giocarsi le sue chance per essere protagonista nel campionato di serie D. "Per me è una bella soddisfazione – commenta Di Pietro, al fianco del presidente Franco Bolami nella sala stampa dello Stadio Aragona -. Spero di dare il mio contributo alla squadra, con il vivo orgoglio di poter indossare ancora una volta la gloriosa maglia biancorossa”.