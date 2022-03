Al PalaBCC lo spettacolo di danza delle allieve e degli allievi di Francesca Zacco

Giovedì 21 giugno, alle 20.30, il PalaBCC di via dei Conti Ricci a Vasto ospiterà il saggio-spettacolo di fine anno della scuola Danza & Danza Academy. In scena le allieve e gli allievi di Francesca Zacco che, dopo un anno di studio, si esibiranno in una magica atmosfera. Gli spettatori potranno immergersi in un susseguirsi di grandi emozioni cullate da musiche di prestigiosi autori.

Si partirà dalla danza classica, accarezzando le meravigliose note dello Schiaccianoci, autentico capolavoro frutto dello sconfinato talento e della sorprendente capacità di immaginazione di uno dei più grandi scrittori di musica classica di tutti i tempi, Petr Cajkovskij. Ma non ci sarà solo la danza classica nello spettacolo della scuola vastese. Grazie alle coreografie di Francesca Zacco, che mettono al centro un perfetto equilibrio ed una rara armonia tra musica, movimento ed espressività, ampio spazio viene dato alla danza moderna.

Presenti anche le coreografie degli insegnanti Alessandra Bequadro e Francesco Flamminio, noti nel mondo dell’hip hop e della break dance. Protagonisti della serata saranno infatti anche i ritmi travolgenti della Break dance e dell’Hip Hop, coinvolgendo sia i più grandi che i più piccoli, presentandosi in una versione tanto entusiasmante quanto inedita ai loro genitori.

La serata, ad ingresso libero, sarà presentata dallo speaker radiofonico Stefano D'Alberto.