Due auto si scontrano all’incrocio tra SS16 e via Martiri Istriani, un ferito

E' di un ferito lieve il bilancio dell'incidente avvenuto stamani a Vasto Marina, all'incrocio tra la statale 16 e via Martiri Istriani.

"Alle ore 11.50 circa - si legge in una nota del comandante della polizia municipale, Giuseppe Del Moro - due pattuglie della Polizia Locale intervenivano all’intersezione tra la SS. 16 con via Martiri Istriani per un sinistro stradale che vedeva coinvolti tre veicoli.

Una Fiat Croma condotta da D.N.D nato nel 1956, una Seat Ibiza condotta M.A. nato nel 1997 e una Opel Astra condotta da P.D nato nel 1991.

Sul posto giungeva una autoambulanza del 118 che trasportava il conducente della Fiat Croma presso il locale pronto soccorso per le cure mediche, fortunatamente riportava lesioni lievi. Gli agenti della Polizia Locale oltre a rilevare il sinistro effettuavano anche operazioni di viabilità. La circolazione durante le operazioni di rilievo subiva lievi rallentamenti.

Sono in corso gli accertamenti al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro".