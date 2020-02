Tombini come fontane, il Pd attacca: "San Salvo ha bisogno di una rete fognaria adeguata"

Il Partito Democratico torna a bacchettare l'amministrazione comunale. Questa volta al centro della discussione politica finisce la rete fognaria per la raccolta delle acque bianche che a ogni pioggia mostra segni di sofferenza.

"È trascorso poco più di un mese dall’ultimo acquazzone che ha trasformato San Salvo in un fiume in piena – scrive il Pd – e ieri pomeriggio purtroppo abbiamo assistito nuovamente, come da anni ormai, allo stesso identico scenario. Se per l’amministrazione comunale tale problema non è grave e non merita la giusta attenzione al fine di una definitiva risoluzione, per il Pd è invece gravissimo e va affrontato e risolto.

Cogliamo dunque nuovamente l’occasione per chiedere all’amministrazione comunale che fine ha fatto il progetto che fu fatto dalla vecchia giunta di centrosinistra che prevedeva una rete fognaria per la raccolta delle acque bianche su via Montegrappa e non portato avanti. Perché? E quei soldi che fine hanno fatto? Dopo sette anni di governo della città è arrivata l’ora che si venga assunto l’onere di risolverlo".